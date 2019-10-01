2019-10-01T20:24:12+03:00
Общество

Работодатели Тюменской области за 8 месяцев 2019 года опубликовали более 22 тысяч вакансий

Из них 3,6 тысяч вакансий – с особым режимом работы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Работодатели Тюменской области за 8 месяцев 2019 года опубликовали более 22 тысяч вакансийРаботодатели Тюменской области за 8 месяцев 2019 года опубликовали более 22 тысяч вакансийФото: pixabay.com
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Около тысячи организаций Тюменской области зарегистрировано на ресурсе для поиска сотрудников и управления вакансиями – на официальном портале Роструда «Работа в России». Как сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения, работодатели опубликовали там более 22 тыс. вакансий со средней заработной платой более 24 тысяч рублей.

Благодаря простой и удобной поисковой системе все желающие могут найти нужную вакансию по региону, зарплате, с предоставлением жилья, обучениям и другим критериям. В Тюменской области формируется банк свободных рабочих мест и вакантных должностей с другими формами занятости, которыми могут воспользоваться и граждане старшего поколения.

С января по август 2019 работодатели заявили более 3,6 тысяч вакансий с особым режимом работы. В их числе:

- с неполным рабочим днем – 1,6 тыс. вакансий;

- с неполной рабочей неделей - 236 вакансий;

- с гибким режимом работы – 1,6 тыс. вакансий;

- свободным режимом работы - 105 вакансий.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что, по данным Тюменьстата, среднемесячная зарплата в Тюменской области за январь-май 2019 составила 47 тысяч 196 рублей, тогда как годом ранее она была на уровне 43 тысяч 901 рубля. Наиболее «доходным» оказался май – 52 тысячи 382 рубля, а самым недоходным – январь, уровень зарплаты тогда составил 42 тысячи 425 рублей. Наиболее высокие показатели по зарплате – у специалистов добычи полезных ископаемых, у специалистов научных исследований и разработок, на воздушном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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