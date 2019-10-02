2019-10-02T07:00:31+03:00
Происшествия

В ГИБДД обеспокоены аварийностью на тюменских трассах

Инспекторы обещают принять меры по стабилизации обстановки на дорогах
Вадим Бегун
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В ГИБДД обеспокоены аварийностью на тюменских трассах.В ГИБДД обеспокоены аварийностью на тюменских трассах.Фото: Вадим Бегун
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Тюменские автоинспекторы обеспокоены увеличение числа погибших на тюменских трассах. За девять месяцев этого года в ДТП погибли 126 человек.

По информации пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, в первый осенний месяц на дорогах региона погибли 28 человек, и это больше, чем в сентябре прошлого года. 9 пешеходов, 3 велосипедиста, один мотоциклист, 9 водителей и 6 пассажиров автомобилей: вот все жертвы сентябрьских дорожных инцидентов.

– Основными причинами трагедий стали превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, нарушение ПДД пешеходами и нарушение очередности проезда перекрестков, – рассказали в ведомстве.

В настоящее время ГИБДД предпринимает меры для стабилизации аварийной обстановки, проводя предупредительные мероприятия на федеральных и региональных автодорогах, профилактическую работу с пешеходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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