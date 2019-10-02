Украл и выкинул: тоболяк может сесть в тюрьму на пять лет хищение велосипеда

СЕГОДНЯ 06:20 2019-10-02T06:20:46+03:00

Тюменец украл велосипед и выкинул его, но от наказания не ушел. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

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В июле в дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении велосипеда обратилась встревоженная местная жительница. Преступника удалось поймать лишь через два месяца.

– Задержать злоумышленника по горячим следам тогда не удалось, однако оперативно-розыскные мероприятия не прекращались, и вот недавно была установлена личность подозреваемого. Ранее судимый нетрудоустроенный 36-летний тоболяк задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе разбирательства установлено, что мужчина, убедившись, что его никто не видит, похитил подростковый велосипед из ограды частного дома потерпевшей. Злоумышленник хотел продать похищенное имущество стоимостью семь тысяч рублей, однако не нашел покупателя и выбросил двухколесное транспортное средство в ближайшей лесополосе, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU