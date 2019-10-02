Погода на 2 октября в Тюмени: пасмурно, но без осадков

СЕГОДНЯ 05:00 2019-10-02T05:00:58+03:00

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Сегодня, 2 октября, ясную погоду ждать не стоит: в Тюмени тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +4 градуса, днем потеплеет до 11 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +13. Вечером столбик термометра опустится до отметки +10 градусов. В этот день ожидается юго-западный ветер 3-6 метров в секунду.

В этот день почитается память мучеников Трофима, Савватия и Зосимы Пустынника. Со 2 октября проходили Трофимовские вечерки – выбор женихов. «На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним». В этот день бывал и первый снегопад. Если к этому дню лист с березы и дуба опал не чисто – надо ждать суровую зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU