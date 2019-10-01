2019-10-01T15:12:29+03:00
Происшествия

Тело закопал в лесу: тюменец убил знакомого бизнесмена лопатой и обворовал

Расследование уголовного дела завершено
Вадим Бегун
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Тюменец убил и обворовал бизнесмена. Фото - СК Тюменской области.Тюменец убил и обворовал бизнесмена. Фото - СК Тюменской области.
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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, которого обвиняются в убийстве и краже. Его добычей стали почти два миллиона тенге.

– В апреле 2017 года 44-летний предприниматель приехал домой к обвиняемому в садоводческое общество, расположенное по Велижанскому тракту. Между мужчинами произошел конфликт, в процессе которого потерпевший толкнул обвиняемого. Тот взял штыковую лопату и ударил бизнесмена в область затылка, от удара мужчина скончался. Поняв, что убил своего знакомого, он оттащил тело в лесополосу, расположенную за дачным участком, и закопал, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что после расправы злоумышленник похитил имущество потерпевшего на общую сумму около одного миллиона 800 тысяч рублей. Пропажу родственника обнаружил племянник, который летом прошлого года приехал в Тюмень. Позже обвиняемый был задержан: он сознался в убийстве и показал, где закопал тело. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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