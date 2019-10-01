«МегаФон ТВ». Смотреть - не пересмотреть!

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-01T14:27:05+03:00

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«Комсомольская правда» и МегаФон продолжают проект «Испытано на себе». В нём редакция проверяет работу сервисов компании и помогает тюменцам с выбором действительно нужных приложений.

На очереди - тестирование МегаФон ТВ. Стоп. Не так. На очереди просмотр мобильного ТВ, ведь там есть что посмотреть: у моей сим-карты тариф «Включайся! Выбирай» и на нём, помимо необходимого пакета минут и гигабайт интернет-трафика, есть и пакеты кино, сериалов и телевизионных каналов на любой вкус. В моём случае (я подбирал минуты и интернет под себя, вы можете выбрать по-своему) всё это за 240 рублей в месяц.

- Вам доступно на МегаФон ТВ постоянно 50 ТВ-каналов, а также 150+ фильмов, 400+ сериалов в течение бесплатного пробного периода продолжительностью 180 дней, – гласит объявление в личном кабинете МегаФона. Ну что ж, начнём. Телевизора у меня дома нет, и недавно я поймал себя на мысли, что было бы неплохо его иногда смотреть. Например, футбол или научно-популярные шоу.

Я решил опробовать просмотр на ноутбуке, не на смартфоне. Перехожу на сайт megafon.tv и справа вверху нажимаю «вход», ввожу в всплывающем окне свой номер. Далее придумываю пароль и пишу четырёхзначный код подтверждения, который мне прислали в сообщении. И вуаля!

Регистрация на МегаФон ТВ занимает буквально минуту.

Тут же появилась подсказка, что на моём тарифе доступно для просмотра 368 фильмов, 514 сериалов и 54 тв-канала. Даже если мне в голову придет идея пересмотреть все ленты и сериалы, которые предлагают, то на это уйдет около 4 месяцев. Кстати, огромный плюс сервиса в том, что к учётной записи МегаФон ТВ можно подключить до пяти любых устройств: компьютер, смартфон, планшет, Smart TV, Apple TV, Rombica или мультикубик. По сути я получил телевизор на всех своих девайсах.

Смотреть и загружать кино можно даже без доступа к интернету. Для этого необходимо скачать приложение МегаФон ТВ для Android или iOS. У меня есть два пакета каналов: «Базовый» и «МегаФон», в сумме 54 канала, среди которых есть и экзотические для обычного зрителя. Например, образовательный канал известного в нашей стране онлайн-университета «Синергия» или развлекательный «Дисней». Кстати, когда я открыл программу передач последнего, там шли знакомые ещё с детства «Утиные истории», и я не отказал себе в удовольствии несколько минут посмотреть любимый мультфильм.

Кроме ТВ-каналов у МегаФон ТВ порадовал богатый выбор фильмов и сериалов. От количества пакетов разбегаются глаза. Практически у каждой опции есть бесплатный тестовый период. Возникло желание подключить себе «Амедиатеку». Оказалось, что сейчас действует акция, и можно смотреть лучшие мировые сериалы бесплатно в течение 180 дней.

У МегаФон ТВ сейчас по-настоящему стоящее предложение на сериалы от «Амедиатеки».

Заинтересовал и пакет «Кино по подписке» с 2 612 фильмами. Тут я бы с удовольствием посмотрел все сезоны «Клиники» или «Остаться в живых». Кроме того, есть и пакеты телеканалов на самого взыскательного зрителя: от «Максимального» с 200 лучшими телеканалами для всей семьи до «Матч! Футбол», целиком посвященного мировому футболу с матчами Лиги чемпионов и Европы, ведущими национальными чемпионатами в прямом эфире.

Есть в МегаФон ТВ и интересные подборки видео. К примеру, пакет «Блогеры» с лучшими шоу таких популярных каналов Рунета как «This is Хорошо», «MED», «Большой тест-драйв», «Интересное кино» и многих других. А значит вам не придётся тратить драгоценное время на бесконечные поиски любимых видео на YouTube. Вам осталось только сесть или лечь поудобнее и насладиться любимыми программами.

Интересные факты

По данным пресс-службы МегаФона в Тюмени, данный сервис используют 1,5 млн абонентов по всей России. Большей популярностью пользуются ТВ-каналы, за последний месяц в топ-5 вошли: Первый канал, СТС, ТНТ, Рен ТВ, Россия. Наблюдается всплеск интереса к спортивному каналу Матч ТВ, в связи с возобновлением Российской футбольной премьер лиги.

Среди сериалов в топе «Игра Престолов», «Чернобыль», «В клетке», «Фитнес», «Большая маленькая ложь». Хиты среди фильмов «Спасти Ленинград» и «Трезвый водитель».