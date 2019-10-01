Водителю фургона, сбившему на «зебре» тюменку, «светит» два года тюрьмы

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-01T15:36:12+03:00

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В Тюмени будут судить водителя фургона, который сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Материалы уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя переданы в суд.

– Как следует из материалов уголовного дела, днем 9 августа этого года обвиняемый на грузовом фургоне у пешеходного перехода у дома 3а по улице Червишевский тракт не заметил смену сигнала светофора и на красный въехал на переход, сбив 73-летнюю пенсионерку. Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемый признал свою вину в дорожно-транспортном-происшествии, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы направлены в суд. Теперь местному жителю грозит ограничение свободы на срок до трех лет или принудительные работы на срок до 2 лет. Однако мужчина может и «загреметь» в колонию на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU