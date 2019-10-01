2019-10-01T15:36:12+03:00
Происшествия

Водителю фургона, сбившему на «зебре» тюменку, «светит» два года тюрьмы

Обвиняемый признал свою вину в ДТП
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени под суд пойдет водитель фургона, сбивший пенсионерку на "зебре".В Тюмени под суд пойдет водитель фургона, сбивший пенсионерку на "зебре".Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени будут судить водителя фургона, который сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Материалы уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя переданы в суд.

– Как следует из материалов уголовного дела, днем 9 августа этого года обвиняемый на грузовом фургоне у пешеходного перехода у дома 3а по улице Червишевский тракт не заметил смену сигнала светофора и на красный въехал на переход, сбив 73-летнюю пенсионерку. Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемый признал свою вину в дорожно-транспортном-происшествии, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы направлены в суд. Теперь местному жителю грозит ограничение свободы на срок до трех лет или принудительные работы на срок до 2 лет. Однако мужчина может и «загреметь» в колонию на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам предлагают пожаловаться о невыплате заработной платы
Тело закопал в лесу: тюменец убил знакомого бизнесмена лопатой и обворовал
Подрядчики, «замуровавшие» тюменца в собственном доме, ответили на его жалобы
«МегаФон ТВ». Смотреть - не пересмотреть!
В Тобольске с поезда сняли пассажира, который буянил и употреблял в вагоне наркотики
В ГИБДД назвали самые опасные участки тюменских трасс
В Тюмени пошел под суд содержатель наркопритона на улице Олимпийской
Почти 300 тысяч тюменцев получили прививку против гриппа
В Тюмени дан старт ежегодной тренировке по гражданской обороне
Международный фестиваль кино откроется сегодня в Тюмени
«Страна чудес» открылась в тюменском микрорайоне «Тура»
Житель Ноябрьска, попавший в ДТП с лосем под Тюменью, скончался в московской клинике
Тюменские прокуроры заинтересовались низкими темпами стройки в Заводоуковске
Страшное ДТП на тюменской трассе: есть погибший
Райффайзенбанк продолжает снижать процентные ставки по ипотечным кредитам
Среди тюменских бомжей нашли пять пропавших без вести
Тюменка лишилась всех денег, доверившись мошеннику
«Не смог выйти»: дорожники замуровали тюменца в собственном доме
В Ялуторовском районе появится детская школа искусств
В Тюмени осудили мошенниц, которые оставили бизнесмена безработным
«Хорошие дети!»: Александр Поветкин похвалил участников тюменского турнира по боксу
Тоболяка обманули мошенники, попросив перевести деньги за «купленный» товар
В тюменских библиотеках расскажут о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Спасатели проведут крупномасштабные учения в Тюмени
Погода на 1 октября в Тюмени: еще теплей