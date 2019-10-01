В Тобольске с поезда сняли пассажира, который буянил и употреблял в вагоне наркотики

СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-01T13:57:37+03:00

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Тюменские следователи линейного отдела на транспорте направили в суд уголовное в отношении пассажира поезда. Мужчина, употребив наркотики прямо в вагоне поезда, стал вести себя вызывающе.

– 13 августа этого года пассажир поезда №110 сообщением «Москва – Новый Уренгой» стал нарушать общественный порядок. В ходе досмотра полицейские в кармане его шорт обнаружили пачка сигарет, в которой находился сверток с неизвестным веществом. Пассажира сняли с поезда на станции Тобольск и доставили в отделение транспортной полиции, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

В ведомстве добавили: с помощью исследования стало ясно, что изъятое вещество является наркотическим средством общей массой 1,738 грамма. Как установило предварительное следствие, 42-летний житель города Юрга Кемеровской области следовал в поезде на вахту. За пару дней до отъезда мужчина приобрел в Кемерово наркотическое вещество. Именно это вещество мужчина и употребил в пути следования.

В отношении буйного пассажира было возбуждено уголовное дело. Его вина была полностью доказана. В настоящее время все материалы направлены в Тобольский районный суд для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU