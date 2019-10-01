2019-10-01T13:32:09+03:00
Происшествия

В ГИБДД назвали самые опасные участки тюменских трасс

Тобольские автоинспекторы обеспокоены высокой смертностью на дорогах региона
Вадим Бегун
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В ГИБДД назвали самые опасные участки тюменских трасс.В ГИБДД назвали самые опасные участки тюменских трасс.Фото: Вадим Бегун
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Со 2 по 9 на территории обслуживания отдела ГИБДД «Тобольский» пройдет профилактическое мероприятие «Трасса». Автоинспекторы напомнят водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.

– В сентябре на автодороге «Тюмень – Ханты-Мансийск» было зарегистрировано 14 ДТП, в которых погибло 2 человека, в том числе ребенок, ранения различной степени тяжести получили 24 участника дорожного движения. Аварийно-опасными участками этой трассы стали с 82 по 109 километр на территории Ярковского района и с 229 по 257 километр на территории Тобольского района, – рассказали в пресс-службе администрации города Тобольска.

Автоинспекторы напоминают: во избежание аварийной ситуации водители обязаны соблюдать безопасную скорость движения. Прежде чем выполнить обгон, следует оценить его необходимость и учесть всевозможные риски: погодные и дорожные условия, технические характеристики автомобиля, видимость, внезапное появление пешеходов и диких зверей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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