2019-10-01T12:45:35+03:00
Здоровье

Почти 300 тысяч тюменцев получили прививку против гриппа

Эта мера позволяет снизить заболеваемость гриппом среди трудоспособного населения
Вадим Бегун
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Тюменцы продолжают прививаться против гриппа. Фото - pixabay.com.Тюменцы продолжают прививаться против гриппа. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области уже 258 тысяч человек были привиты против гриппа. В регионе до настоящего времени не было установлено превышение эпидемических порогов не установлено. Случаев гриппа не также зарегистрировано.

По информации регионального Роспотребназдоза, всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2019-2020 годов планируется привить 676 тысяч человек. По мнению специалистов, профилактическая вакцинация является экономически оправданной, так как позволяет снизить заболеваемость гриппом среди трудоспособного населения.

– Во избежание длительной нетрудоспособности и госпитализации работающих граждан работодателям необходимо привить своих сотрудников. Для обеспечения максимальной индивидуальной и коллективной защиты прививками нужно охватить не менее 75% сотрудников коллектива, – сообщили в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области.

Специалисты напоминают: оптимальным временем проведения прививок против гриппа являются осенние месяцы, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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