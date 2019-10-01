2019-10-01T12:13:54+03:00
Общество

В Тюмени дан старт ежегодной тренировке по гражданской обороне

Учения будут проходить в течение двух суток
Вадим Бегун
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В Тюмени началась тренировка по гражданской обороне. Фото - пресс-служба Главного управления МСЧ по Тюменской области.В Тюмени началась тренировка по гражданской обороне. Фото - пресс-служба Главного управления МСЧ по Тюменской области.
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Сегодня, 1 октября, в Тюмени стартовала ежегодная тренировка по гражданской обороне. Рядовых граждан это событие не коснется, однако спасатели на всякий случай попросили местных жителей соблюдать спокойствие.

– Основной целью тренировки является повышение эффективности управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров. В ходе тренировки будет проверена готовность органов управления всех уровней к ликвидации ЧС природного и техногенного характера, – сообщили в пресс-службе Главного управления МСЧ по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что сегодня, в первый день тренировки, особое внимание будет уделяться оповещению и сбору руководящего состава, постановке учебных задач, уточнению действующих планов по защите населения. Практические мероприятия пройдут завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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