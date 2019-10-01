2019-10-01T11:21:57+03:00
Общество

«Страна чудес» открылась в тюменском микрорайоне «Тура»

Оформление нового детского сада выполнено в стиле сказки «Алиса в стране чудес»
Вадим Бегун
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В Тюмени открыли детский сад с персонажами "Алисы в стране чудес". Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени открыли детский сад с персонажами "Алисы в стране чудес". Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Новый корпус детского сада №36, которому дали название «Страна чудес», распахнул свои двери в тюменском микрорайоне «Тура». На входе детей встречает Чеширский Кот, а по холлам малышей ведут приветливые персонажи «Алисы в стране чудес».

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, строительство здания дошкольного учреждения велось ровно год. На сегодняшний день детский сад посещают 613 воспитанников, 168 из них – дети в возрасте до трех лет.

– Все холлы учреждения оснащены в соответствии с определенной тематикой. В художественной рекреации малыши могут рисовать мелом, раскрашивать рисунки на специальных стеновых панелях. В холле легоконструирования расположился настоящий легоцентр, где малыши могут не только собирать конструкторы, но и с помощью программного обеспечения «оживлять» их, – рассказали в ведомстве.

Внешнее убранство не отстает от внутреннего: уличные площадки оборудованы различными игровыми комплексами с учетом возраста ребят. Малыши могут гулять на различных площадках, знакомясь с новым для них оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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