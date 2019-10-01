Тюменские прокуроры заинтересовались низкими темпами стройки в Заводоуковске

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-01T10:33:15+03:00

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Сотрудники прокуратуры Тюменской области выехали в Заводоуковск. По их мнению, программа капремонта домов здесь реализуется низкими темпами.

– Были комиссионно обследованы многоквартирные дома, капитальный ремонт которых осуществляется в настоящее время, проверено качество работ на сданных объектах, изучена работа технического заказчика этих работ – муниципального учреждения «ЕРЦ». Кроме того, проведено расширенное совещание, на котором администрации городского округа даны рекомендации по повышению эффективности проводимой работы, обсуждены недостатки в работе технического заказчика, а также заслушаны руководители подрядных организаций, нарушающие сроки выполнения работ по капитальному ремонту, – рассказали подробности выезда в район в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Заводоуковскому межрайонному прокурору поручено взять ход капитального ремонта многоквартирных домов под личный контроль, а также принять меры реагирования в отношении нерадивых подрядчиков. А главе городского округа Анохину и руководителю технического заказчика были объявлены предостережения о недопустимости нарушений жилищного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU