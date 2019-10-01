2019-10-01T10:58:38+03:00
Происшествия

Житель Ноябрьска, попавший в ДТП с лосем под Тюменью, скончался в московской клинике

Животное внезапно выскочило перед автомобилем
Вадим Бегун
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В Москве скончался парень, попавший в ДТП под Тюменью. Фото - "Ноябрьск 24".В Москве скончался парень, попавший в ДТП под Тюменью. Фото - "Ноябрьск 24".
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В Москве скончался молодой человек из Ноябрьска, который в конце июля под Тюменью попал в ДТП с лосем. Животное выбежало на дорогу, преградив путь автомобилю.

26-летнего Романа Мельникова транспортировали в Москву на поезде. По словам матери пострадавшего, такой участи ее ребенок мог избежать. Женщина утверждает: сын ехал в вагоне с обычными пассажирами. Там ему стало плохо, у парня началось воспаление легких и пошло заражение. Средства на его лечение в столичной клинике «Три сестры» собирали ямальцы. Однако Роман так и не успел туда доехать.

– Я приехала к нему в больницу. Рома такой злой был, сердитый, я даже поначалу обиделась на сына – ехала через полгорода, а он так со мной. В какой-то момент у него фонтаном пошла кровь из горла. Прибежали врачи, всех выгнали из палаты. Потом – все, сына больше нет, – сообщила мать погибшего. Средства, собранные на лечение, женщина планирует передать на лечение пострадавшему в ДТП из Новосибирска, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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