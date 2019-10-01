Среди тюменских бомжей нашли пять пропавших без вести

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-01T09:43:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «БОМЖ». В рамках ее они выявляли лиц без определенного места жительства, устанавливали их возможную причастность к нарушению законодательства, а также разыскивали без вести пропавших.

Сыщики уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции побывали на стройках, в заброшенных домах садоводческих товариществ, полигонах твердых бытовых отходов, теплотрассах и лесных массивах.

– За два дня полицейские проверили по базе данных геномной регистрации 185 бродяг, разыскано 12 подозреваемых в совершении преступлений и пять без вести пропавших граждан, – рассказали об итогах ОПМ в пресс-службе управления МВД по Тюменской области, добавив, что мероприятие прошло во всех городах и районах регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU