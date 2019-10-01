Международный фестиваль кино откроется сегодня в Тюмени

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-01T11:44:57+03:00

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В Тюмени сегодня, 1 октября, откроется VI международный кинофестиваль «Ноль Плюс». Церемония, которая начнется в 18.00, пройдет в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова.

По информации организаторов, гостей мероприятия ждет много сюрпризов. Так, помимо танцевальных номеров, сегодня зрители увидят приключенческие и анимационные картины «Как Томми стал легендой 7-го класса» и «Маэстро».

– Международная конкурсная программа фестиваля включает конкурсы полнометражного и короткометражного игрового кино, короткометражного анимационного кино, научно-популярного и документального кино и насчитывает 83 фильма из 31 страны. Всего будет показано около 150 картин, половина из которых являются премьерами и будут представлены в России впервые, – рассказывают организаторы.

Кинопоказы будут идти до 6 октября в Молодежном театральном центре «Космос», Тюменском драмтеатре, Дворце творчества и спорта «Пионер». Расписание и программы мероприятий можно найти на сайте нольплюс.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU