2019-10-01T08:20:52+03:00
Происшествия

В Тюмени осудили мошенниц, которые оставили бизнесмена безработным

Приговор пока не вступил в законную силу
Вадим Бегун
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В Тюмени осудили мошенниц, оказывавших консультации гражданам.В Тюмени осудили мошенниц, оказывавших консультации гражданам.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени вынесен приговор по делу о хищении более 4 миллионов рублей. Подельницы брали у граждан деньги под видом оказания услуг в получении кредита.

– Женщины, действуя совместно, с марта по декабрь 2017 года под видом оказания консультационных услуг в получении кредитов похитили у девяти человек денежные средства. Кроме того, одна из фигуранток в разное время в одиночку обманула еще пять жертв, которые тоже хотели получить кредит. Общая сумма похищенных средств у 14 потерпевших составила более 4 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В основном жертвами аферисток были граждане с плохой кредитной историей. Так, в июле 2017 года предпринимателю из Екатеринбурга срочно понадобились 9 миллионов рублей для расширения бизнеса, а оформление кредита в банке требовало времени. Он приехал в Тюмень и передал мошенницам 600 тысяч рублей, но кредита так и не получил. Мужчина вынужден был продать свой бизнес, став безработным.

Суд назначил подсудимым 5 лет и 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, были удовлетворены иски 11 потерпевших о взыскании материального ущерба в общей сумме более 2,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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