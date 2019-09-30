2019-09-30T19:52:41+03:00
Общество

На форуме «55 с плюсом!» 1 октября номера выступающих будут органичны возрасту участников

В ДК «Нефтянике» пройдёт областной праздничный форум ко Дню пожилого человека
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На форуме «55 с плюсом!» 1 октября номера выступающих будут органичны возрасту участниковНа форуме «55 с плюсом!» 1 октября номера выступающих будут органичны возрасту участниковФото: pixabay.com
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На гала-концерте шоу-проекта «SuperSTAR 2.0», который состоится на областном праздничном форуме «На 55 с плюсом!» в ДК «Нефтяник 1 октября, представят шоу мыльных пузерей, вокальные и танцевальные номера. По словам начальника отдела по содействию активному долголетию Областного геронтологического центра Ксении Аухадиевой, в этом году номера будут органичны возрасту участников форума.

Номера в прогрессивных и креативных жанрах организаторы решили не запускать, зато гости увидят танцы пожилых людей и услышат любимые композиции в современной аранжировке. Участники гала-концерта исполнят их вместе с молодыми представителями шоу-бизнеса, резидентами «Stock Club».

- Мы решили дать пожилым людям возможность получить удовольствие от процесса подготовки, поностальгировать. Когда они пробуют что-то новое для себя, они могут сильно переживать, нервничать, а потом в несколько стрессовом состоянии выйти на сцену. А номера, которые наши участники представят на сцене, им знакомы, - рассказала Ксения.

На сцене ДК «Нефтяник» выступят более сотни бабушек и дедушек, а также больше 20 коллективов-наставников. Проведут и конкурс на лучшие номера, причём членами жюри станут известные тюменские артисты и шоумены, специалисты по вокалу, танцам и ведущие.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», областной праздничный форум «На 55 с плюсом!» состоится завтра, в 12 часов. На нём будут работать более 15 различных площадок. Представленные на форуме проекты соответствуют основным направлениям федеральной и региональной программ «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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