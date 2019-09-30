По Нижнетавдинскому району колесит мобильный фельдшерско-акушерский пункт

СЕГОДНЯ 19:40 2019-09-30T19:40:53+03:00

По мнению медиков, его нужно посещать и тем, кто не ощущает пока неприятных симптомов

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В Нижнетавдинском районе 25 жителей села Велижаны прошли ЭКГ-исследование, замерили уровни артериального давления и глюкозы в крови во время работы мобильного фельшерско-акушерского пункта (ФАП). Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области со ссылкой на фельдшера ФАПа Олега Фалалеева, передвижной пункт должны посещать не только люди с артериальной гипертензией, но и те, кто неприятных симптомов пока не ощущает.

– Больше 60 процентов гипертоников вначале не испытывают дискомфорта. Причем это касается как молодых, так и людей в возрасте. Но если у вас появились головные боли, потливость и прочие неприятности, значит, давление начало скакать не вчера и даже не месяц назад. Просто вы не обратили на это внимания. Чтобы не доводить организм до появления таких симптомов, нужно периодически измерять давление. Это позволит вовремя заметить первые признаки гипертонии, - отметил фельдшер.

Для того, чтобы жители Нижнетавдинского района могли получить медицинскую консультацию, Областная больница №15 проводит акцию «Здоровое сердце». Медики сами приезжают в деревни и посёлки, обследуют жителей и выявляют факторы риска. Многим советуют не тянуть с визитом к профильному специалисту.

Отметим, что ФАП уже побывал в сёлах Тюнево, Антипино, Чугунаево и Нижней Тавды. Чаще всего проблемы с сердцем врачи выявляют у людей в возрасте от 45 до 65 лет и тех, кто особенно загружен работой и домом.

ИСТОЧНИК KP.RU