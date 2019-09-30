2019-09-30T19:40:53+03:00
Здоровье

По Нижнетавдинскому району колесит мобильный фельдшерско-акушерский пункт

По мнению медиков, его нужно посещать и тем, кто не ощущает пока неприятных симптомов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: пресс-служба Областной больницы № 15 (Нижняя Тавда)Фото: пресс-служба Областной больницы № 15 (Нижняя Тавда)
Изменить размер текста:

В Нижнетавдинском районе 25 жителей села Велижаны прошли ЭКГ-исследование, замерили уровни артериального давления и глюкозы в крови во время работы мобильного фельшерско-акушерского пункта (ФАП). Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области со ссылкой на фельдшера ФАПа Олега Фалалеева, передвижной пункт должны посещать не только люди с артериальной гипертензией, но и те, кто неприятных симптомов пока не ощущает.

– Больше 60 процентов гипертоников вначале не испытывают дискомфорта. Причем это касается как молодых, так и людей в возрасте. Но если у вас появились головные боли, потливость и прочие неприятности, значит, давление начало скакать не вчера и даже не месяц назад. Просто вы не обратили на это внимания. Чтобы не доводить организм до появления таких симптомов, нужно периодически измерять давление. Это позволит вовремя заметить первые признаки гипертонии, - отметил фельдшер.

Для того, чтобы жители Нижнетавдинского района могли получить медицинскую консультацию, Областная больница №15 проводит акцию «Здоровое сердце». Медики сами приезжают в деревни и посёлки, обследуют жителей и выявляют факторы риска. Многим советуют не тянуть с визитом к профильному специалисту.

Отметим, что ФАП уже побывал в сёлах Тюнево, Антипино, Чугунаево и Нижней Тавды. Чаще всего проблемы с сердцем врачи выявляют у людей в возрасте от 45 до 65 лет и тех, кто особенно загружен работой и домом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На форуме «55 с плюсом!» 1 октября номера выступающих будут органичны возрасту участников
Добровольцы Тюменской области очищают леса от мусора на экологических субботниках
В Тюменской области для студентов-лесников проводят выездные занятия
В Тюменской области стартовала межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство»
Динамика экспортной активности тюменских предприятий отмечена в в третьем квартале 2019 года
Альфа-Банк улучшил условия по ипотечным кредитам
По сообщению о тобольской спортивной команде, поселившейся в сарае, проведут служебную проверку
Тюменцы выступили за запрет на новый брак алиментщиков
Жители Тюменской области могут увидеть реликвии из собрания Государственного исторического музея
В Тюмени осудят бурята, обокравшего пьяного вахтовика в вагоне поезда
«Чувствую себя хорошо!»: тюменка с высоким давлением отказалась от неотложной помощи
Финальная гонка лидеров доверия потребителей в Тюмени: конкуренция увеличивается
В центре Тюмени появился новый «горячий источник»
Новую автодорогу сдадут в октябре в Тюмени
Тюменцы могут пожаловаться о нарушениях подачи тепла в прокуратуру
Школьники из Костромской области оценили «Императорский маршрут» в Тюмени и Тобольске
В ход пошла ножка от столика: тюменец жестко побил поссорившуюся с ним женщину
Новый детский сад с интерактивной песочницей открылся в Тюмени
Тюменским пенсионерам в октябре наполовину сбавят стоимость билета на поезд
В Тюменской области открылась первая в регионе Школа юных нейроинженеров
С октября тюменцы будут играть по-крупному
В тюменском баре на улице Рижской произошла потасовка
В Тюмени завершился детский мини-футбольный турнир на кубок «Газпром геологоразведка»