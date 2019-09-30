В Тюменской области для студентов-лесников проводят выездные занятия

СЕГОДНЯ 18:53 2019-09-30T18:53:53+03:00

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Выездные занятия для студентов прошли в Тюменском лесничестве 27 сентября. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, осенью студенты лесного направления Тюменского лесотехникума учатся работе лесника в рамках профессионального модуля ПМ-03 «Использование лесов».

По словам мастера по питомнику Тюменского лесничества Елены Леваниной, которая и проводит практические занятия для студентов, во время занятий ребята занимаются посадкой и уборкой сорняков, для быстрого роста хвойника.

- Мы убираем затенение, чтобы соснам, которые у нас на посадках растут, солнца хватило и чтобы береза не мешала расти. Береза растет быстрее, чем сосновые и еловые культуры, забирает питательные вещества. Если не проводить осветление, не очищать маленькие сосны от сорняков, они растут медленно, - рассказала она.

В этом году четверокурсники выпускаются, и многие из них уже планируют выйти на работу в лесничества. С учётом нарастающих темпов лесовосстановления регионального проекта «Сохранение лесов», полученные ребятами на практике навыки обязательно пригодятся.

В отделе мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Тюменской области отметили, что в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов», увеличены объемы работ по лесовосстановлению. К концу сезона объём работ по лесоразведению, содействию естественному и искусственному лесовосстановлению составит 7 тысяч гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU