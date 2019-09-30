2019-09-30T18:42:43+03:00
Общество

В Тюменской области стартовала межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство»

В неё участвуют школьники с восьмого по одиннадцатый классы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области стартовала межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство»В Тюменской области стартовала межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство»Фото: Татьяна Коркина
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Межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура искусства» стартовала по комплексу предметов (рисунок и композиция) среди учеников с восьмого по одиннадцатый классы. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, олимпиада проходит в Тюменском индустриальном университете. В 2019-2020 учебном году она включена в «Перечень олимпиад школьников и их уровней», утверждённый Министерством науки и высшего образования РФ. Поэтому победители и призёры получат преимущества при поступлении в вузы.

Как отметили в институте АРХИД, основная цель проведения олимпиады – создание необходимых условий для поддержки одарённых детей. Благодаря тому, что участники могут пройти первый этап онлайн, талантливые школьники из разных российских регионов могут на равных условиях проявить себя в решении сложных олимпиадных заданий.

Олимпиада проводится в два этапа. Первый этап – заочный, который проводится онлайн на официальном сайте университета. Учащиеся могут проверить свои знания до 28 февраля 2020 года, но перед прохождением теста нужно ознакомиться с правилами участия и нормативными документами.

Второй этап состоится из конкурса по рисунку и композиции, его результаты подведут в Тюмени 23 и 25 марта 2020 года. В нём могут принять участие победители и призёры первого отборочного этапа, которые выполнили все условия и набрали необходимое количество баллов. По результатам второго этапа выявят победителей и призёров олимпиады.

Отметим, что каждый год победители и призёры олимпиады поступают в российские архитектурные вузы, получают преимущества при поступлении, занимая высокие строки в рейтинге абитуриентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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