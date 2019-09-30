2019-09-30T18:30:00+03:00
Экономика

Динамика экспортной активности тюменских предприятий отмечена в в третьем квартале 2019 года

Количество экспортных контрактов тюменских компаний за III квартал 2019 года увеличилось
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменские предприятия завоёвывают международные рынкиТюменские предприятия завоёвывают международные рынки
Изменить размер текста:

Восемь субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области за последние месяцы заключили 11 международных контрактов в сферах АПК, продуктов питания, спиртных напитков, химпромышленности, стройматериалов, противопожарного оборудования и нефтегазовой сферы. По информации Центра поддержки экспорта Тюменской области, общая сумма составила более 200 тысяч долларов США. Партнёрами тюменских предприятий стали компании из стран ближнего зарубежья.

По словам Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергея Полухина, в 3-м квартале отмечена динамика экспортной активности тюменских предприятий. Только за этот период договоры на поставку продукции заключили столько предприятий, сколько всего насчитывалось за первые два квартала. При этом одна из компаний международный договор подписала впервые.

- Есть основания предполагать, что таких результатов мы достигли благодаря участию предпринимателей в деловых мероприятиях – бизнес-миссиях, семинарах и выставочной деятельности. Это не удивительно, такой формат работы позволяет не только презентовать продукцию, но и сразу же обсудить детали сотрудничества и объемы экспорта продукции, - отметил он.

Напомним, деятельность Центра поддержки экспорта Тюменской области ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Альфа-Банк улучшил условия по ипотечным кредитам
По сообщению о тобольской спортивной команде, поселившейся в сарае, проведут служебную проверку
Тюменцы выступили за запрет на новый брак алиментщиков
Жители Тюменской области могут увидеть реликвии из собрания Государственного исторического музея
В Тюмени осудят бурята, обокравшего пьяного вахтовика в вагоне поезда
«Чувствую себя хорошо!»: тюменка с высоким давлением отказалась от неотложной помощи
Финальная гонка лидеров доверия потребителей в Тюмени: конкуренция увеличивается
В центре Тюмени появился новый «горячий источник»
Новую автодорогу сдадут в октябре в Тюмени
Тюменцы могут пожаловаться о нарушениях подачи тепла в прокуратуру
Школьники из Костромской области оценили «Императорский маршрут» в Тюмени и Тобольске
В ход пошла ножка от столика: тюменец жестко побил поссорившуюся с ним женщину
Новый детский сад с интерактивной песочницей открылся в Тюмени
Тюменским пенсионерам в октябре наполовину сбавят стоимость билета на поезд
В Тюменской области открылась первая в регионе Школа юных нейроинженеров
С октября тюменцы будут играть по-крупному
В тюменском баре на улице Рижской произошла потасовка
В Тюмени завершился детский мини-футбольный турнир на кубок «Газпром геологоразведка»