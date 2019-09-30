Динамика экспортной активности тюменских предприятий отмечена в в третьем квартале 2019 года

СЕГОДНЯ 18:30 2019-09-30T18:30:00+03:00

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Восемь субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области за последние месяцы заключили 11 международных контрактов в сферах АПК, продуктов питания, спиртных напитков, химпромышленности, стройматериалов, противопожарного оборудования и нефтегазовой сферы. По информации Центра поддержки экспорта Тюменской области, общая сумма составила более 200 тысяч долларов США. Партнёрами тюменских предприятий стали компании из стран ближнего зарубежья.

По словам Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергея Полухина, в 3-м квартале отмечена динамика экспортной активности тюменских предприятий. Только за этот период договоры на поставку продукции заключили столько предприятий, сколько всего насчитывалось за первые два квартала. При этом одна из компаний международный договор подписала впервые.

- Есть основания предполагать, что таких результатов мы достигли благодаря участию предпринимателей в деловых мероприятиях – бизнес-миссиях, семинарах и выставочной деятельности. Это не удивительно, такой формат работы позволяет не только презентовать продукцию, но и сразу же обсудить детали сотрудничества и объемы экспорта продукции, - отметил он.

Напомним, деятельность Центра поддержки экспорта Тюменской области ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

ИСТОЧНИК KP.RU