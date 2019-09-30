По сообщению о тобольской спортивной команде, поселившейся в сарае, проведут служебную проверку

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-30T16:07:23+03:00

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В Тюменской области проведут служебную проверку по сообщению анонима, который в социальных сетях заявил, что тобольская спортивная команда, выехавшая в Адлер на соревнования по четырехборью «Шиповка Юных», размещена в неподходящих условиях. Автор утверждает, что ребята вместо гостиницы вынуждены релаксировать в обычной пристройке к частному дому якобы из-за отсутствия средств.

«Чиновники постфактум заявили, что деньги будут потом, по мере возвращения, после предоставления отчета. А пока посоветовали жить на свои деньги. Группу детей приютил местный житель, который разместил детей в пристройке к частному дому. Тренер готовит детям пельмени на костре и кормит их хлебом за 30 рублей. На остальное денег не хватает», – пишет аноним.

В департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области сообщили, что сообщили, что по данному факту уже начата служебная проверка. На сегодняшний день известно, что в Адлер отправились четыре команды из Тюмени и две из Тобольска. Родители созванивались со своими детьми, и они заверили, что находятся в нормальных условиях, проблем с питанием у них нет. Сейчас юные тоболяки переселены в гостиницу и питаются в столовой, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU