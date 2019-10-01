«Хорошие дети!»: Александр Поветкин похвалил участников тюменского турнира по боксу

СЕГОДНЯ 07:43 2019-10-01T07:43:58+03:00

Александр Поветкин побывал в Тюмени на турнире по боксу. Фото - пресс-служба Федерации бокса Тюменской области.

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В Тюмени прошел VII ежегодный Межрегиональный турнир по боксу среди юношей и юниоров имени Заслуженного мастера спорта России Евгения Макаренко. Знаменитый боксер Александр Поветкин стал почетный гостем мероприятия и после высказался об уровне проведения соревнований.

– Я считаю, что уровень спортсменов и организации соревнований отличный. Хорошие дети, – сказал Поветкин после увиденного. Кроме него, гостями турнира стали Руслан Проводников, Александр Малетин, Малахбеков Раимкуль, Владимир Черня и Василий Вольф.

Кстати, в этом году турнир собрал рекордное количество участников. Тюмень встретила около двухсот юных спортсменов из разных регионов России и Казахстана. Турнир в областном центре проводится с 2013 года. По информации пресс-службы Федерации бокса Тюменской области, в этом году мероприятие посетили около тысячи зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU