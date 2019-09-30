2019-09-30T15:44:33+03:00
Звезды

Жители Тюменской области могут увидеть реликвии из собрания Государственного исторического музея

В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова открылась уникальная выставка
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Жители Тюменской области могут увидеть реликвии из собрания Государственного исторического музеяЖители Тюменской области могут увидеть реликвии из собрания Государственного исторического музея
Изменить размер текста:

В музейном комплексе имени И.Я. Словцова в рамках национального проекта «Культура» на прошлой неделе открылась выставка «Реликвии и шедевры. Из собрания Государственного исторического музея». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, это уже третья выставка, которая реализуется в нашем регионе.

На редчайших экспонатах, которые предоставил Государственный исторический музей, можно наблюдать всю историю России – с древних времён и вплоть до середины XX века. Здесь представлено около 180 подлинных предметов, среди которых памятники нумизматики, археологии, холодное оружие, иконы и редкие книги. Как отметила первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, эта выставка – настоящий подарок жителям Тюмени.

По мнению заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова, у горожан появилась уникальная возможность увидеть подлинные жемчужины коллекции Государственного исторического музея. А гендиректор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова поблагодарила коллег за слаженную работу в рамках открытия крупномасштабного проекта.

- Мы очень рады возможности познакомить жителей региона с богатейшей историей нашей страны, - подчеркнула заместитель директора по научно-фондовой работе, главный хранитель Государственного исторического музея Марина Чистякова.

Выставка будет работать до 5 декабря 2019 включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По сообщению о тобольской спортивной команде, поселившейся в сарае, проведут служебную проверку
Тюменцы выступили за запрет на новый брак алиментщиков
В Тюмени осудят бурята, обокравшего пьяного вахтовика в вагоне поезда
«Чувствую себя хорошо!»: тюменка с высоким давлением отказалась от неотложной помощи
Финальная гонка лидеров доверия потребителей в Тюмени: конкуренция увеличивается
В центре Тюмени появился новый «горячий источник»
Новую автодорогу сдадут в октябре в Тюмени
Тюменцы могут пожаловаться о нарушениях подачи тепла в прокуратуру
Школьники из Костромской области оценили «Императорский маршрут» в Тюмени и Тобольске
В ход пошла ножка от столика: тюменец жестко побил поссорившуюся с ним женщину
Новый детский сад с интерактивной песочницей открылся в Тюмени
Тюменским пенсионерам в октябре наполовину сбавят стоимость билета на поезд
В Тюменской области открылась первая в регионе Школа юных нейроинженеров
С октября тюменцы будут играть по-крупному
В тюменском баре на улице Рижской произошла потасовка
В Тюмени завершился детский мини-футбольный турнир на кубок «Газпром геологоразведка»