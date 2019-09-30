Жители Тюменской области могут увидеть реликвии из собрания Государственного исторического музея

СЕГОДНЯ 15:44 2019-09-30T15:44:33+03:00

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В музейном комплексе имени И.Я. Словцова в рамках национального проекта «Культура» на прошлой неделе открылась выставка «Реликвии и шедевры. Из собрания Государственного исторического музея». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, это уже третья выставка, которая реализуется в нашем регионе.

На редчайших экспонатах, которые предоставил Государственный исторический музей, можно наблюдать всю историю России – с древних времён и вплоть до середины XX века. Здесь представлено около 180 подлинных предметов, среди которых памятники нумизматики, археологии, холодное оружие, иконы и редкие книги. Как отметила первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, эта выставка – настоящий подарок жителям Тюмени.

По мнению заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова, у горожан появилась уникальная возможность увидеть подлинные жемчужины коллекции Государственного исторического музея. А гендиректор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова поблагодарила коллег за слаженную работу в рамках открытия крупномасштабного проекта.

- Мы очень рады возможности познакомить жителей региона с богатейшей историей нашей страны, - подчеркнула заместитель директора по научно-фондовой работе, главный хранитель Государственного исторического музея Марина Чистякова.

Выставка будет работать до 5 декабря 2019 включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU