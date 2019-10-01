2019-10-01T06:20:52+03:00
Здоровье

В тюменских библиотеках расскажут о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Специалисты проконсультируют всех интересующихся
Вадим Бегун
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В тюменских библиотеках расскажут о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Фото - Комитет здравоохранения администрации города Тюмени.В тюменских библиотеках расскажут о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Фото - Комитет здравоохранения администрации города Тюмени.
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В Тюмени в учреждениях Централизованной городской библиотечной системы пройдет Единая школа активного долголетия. В этот раз она будет посвящена профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

1 октября в 14.00 тюменцев ждут в библиотеке №6, которая находится по улице Одессой, 9/1, 4 октября – в библиотеке №8 по лице Северной, 2/1. Там участники смогут узнать о сердечно-сосудистых заболеваниях, о профилактике их осложнений. Тюменцев обучат тактике поведения при появлении симптомов обострения заболевания и технике измерения артериального давления. Также медицинские специалисты проведут краткое профилактическое консультирование присутствующих.

По информации Комитета здравоохранения администрации города Тюмени, профилактическая акция разработана с целью мотивирования населения старших возрастных групп к ведению активного досуга и здорового образа жизни, сохранению здоровья, а также выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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