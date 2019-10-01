Погода на 1 октября в Тюмени: еще теплей

СЕГОДНЯ 05:01 2019-10-01T05:01:10+03:00

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Сегодня, 1 октября, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +1, +2 градуса, днем потеплеет до 8 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +9. Вечером столбик термометра опустится до отметки +6 градусов. В этот день ожидается юго-западный, 2-5 метров в секунду.

1 октября почитается память мученицы Ариадны. В народе этот день назывался Орина Журавлиный лет. Если на Арину журавли полетят, то на Покров (14 октября) будет первый мороз; если нет, то до Артемьева дня (2 ноября) не будет ни одного мороза – «слякоть простоит». Какая погода на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU