Спасатели проведут крупномасштабные учения в Тюмени

СЕГОДНЯ 05:40 2019-10-01T05:40:37+03:00

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В Тюмени с завтрашнего дня, 1 октября, по 2 октября под руководством МЧС России пройдут штабные тренировки по гражданской обороне. В крупномасштабных учениях задействуют федеральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

– Целями тренировки являются совершенствование знаний и практических навыков руководителей гражданской обороны всех уровней в вопросах организации и управления мероприятиями гражданской обороны, проверка готовности органов управления и сил гражданской обороны, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

«Уважаемые жители и гости юга Тюменской области! Обращаем ваше внимание на то, что все вышеуказанные мероприятия проводятся в рамках тренировки. Просим вас сохранять спокойствие и следить за передаваемыми МЧС России сообщениями», – такое сообщение опубликовано на сайте местной пожарной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU