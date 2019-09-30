2019-09-30T15:49:50+03:00
Общество

Тюменцы выступили за запрет на новый брак алиментщиков

Судебные приставы проконсультировали граждан по этому вопросу
Вадим Бегун
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Тюменцы рассказали о своем отношении к алиментщикам. Фото - УФССП Тюменской области.Тюменцы рассказали о своем отношении к алиментщикам. Фото - УФССП Тюменской области.
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В Тюмени сотрудники службы судебных приставов приняли участие в акции по проблеме взыскания алиментных платежей, которая прошла в торговом центре «Магеллан». Посетителям предлагались опросники, в которых они могли бы выразить свои мысли по обозначенной проблеме.

Самым популярным ответом о мерах воздействия на должников по алиментам стало предложение о введении запрета на вступление в новый брак. Также тюменцы писали о принудительных работах, однако эта мера, как известно, уже применяется. Кроме того, несколько человек посоветовали приставам проводить рейды на дорогах и парковках города, но тут преуспели сотрудники ГИБДД. Встречались и такие, кто считает, что алименты – дело добровольное и зависит от совести каждого.

На последний вопрос – о том, какой суммы будет достаточно для содержания одного ребенка в месяц, – местные жители отвечали по-разному: кто по собственному опыту, кто наугад. В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов сообщили, что сотрудники ведомства провели консультацию граждан по всем возникшим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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