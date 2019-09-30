2019-09-30T15:25:39+03:00
Происшествия

В Тюмени осудят бурята, обокравшего пьяного вахтовика в вагоне поезда

Мужчины всю поездку пили алкоголь
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени бурят обокрал пьяного вахтовика.В Тюмени бурят обокрал пьяного вахтовика.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени направлено в суд уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты на железнодорожном вокзале. Преступление совершил житель Улан-Удэ, который всю дорогу предавался алкогольным возлияниям со своей жертвой.

– У жителя села Кырен Республики Бурятия украли банковскую карту, с которой в дальнейшем обналичили 22 тысячи рублей. Ее похитил 34-летний житель города Улан-Удэ. 30 апреля этого года ранее судимый за кражу уланудэнец вместе с потерпевшим возвращался домой с вахты на пассажирском поезде. Мужчины следовали в соседних вагонах, но периодически встречались в вагоне-ресторане, где распивали спиртные напитки, расплачиваясь картой потерпевшего. Причем, вахтовик сам неоднократно передавал карту с пин-кодом своему попутчику, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

Когда поезд прибыл на станцию Тюмень, оба пассажира вышли, чтобы пересесть на другой поезд. Подозреваемый ушел в здание железнодорожного вокзала, где снял с чужой карты 21 тысячу рублей. Уже в Улан-Удэ злоумышленник решил избавиться от нее и просто выбросил. В настоящее время вина подсудимого полностью доказана. Все материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По сообщению о тобольской спортивной команде, поселившейся в сарае, проведут служебную проверку
Тюменцы выступили за запрет на новый брак алиментщиков
Жители Тюменской области могут увидеть реликвии из собрания Государственного исторического музея
«Чувствую себя хорошо!»: тюменка с высоким давлением отказалась от неотложной помощи
Финальная гонка лидеров доверия потребителей в Тюмени: конкуренция увеличивается
В центре Тюмени появился новый «горячий источник»
Новую автодорогу сдадут в октябре в Тюмени
Тюменцы могут пожаловаться о нарушениях подачи тепла в прокуратуру
Школьники из Костромской области оценили «Императорский маршрут» в Тюмени и Тобольске
В ход пошла ножка от столика: тюменец жестко побил поссорившуюся с ним женщину
Новый детский сад с интерактивной песочницей открылся в Тюмени
Тюменским пенсионерам в октябре наполовину сбавят стоимость билета на поезд
В Тюменской области открылась первая в регионе Школа юных нейроинженеров
С октября тюменцы будут играть по-крупному
В тюменском баре на улице Рижской произошла потасовка
В Тюмени завершился детский мини-футбольный турнир на кубок «Газпром геологоразведка»