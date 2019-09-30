В Тюмени осудят бурята, обокравшего пьяного вахтовика в вагоне поезда

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-30T15:25:39+03:00

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В Тюмени направлено в суд уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты на железнодорожном вокзале. Преступление совершил житель Улан-Удэ, который всю дорогу предавался алкогольным возлияниям со своей жертвой.

– У жителя села Кырен Республики Бурятия украли банковскую карту, с которой в дальнейшем обналичили 22 тысячи рублей. Ее похитил 34-летний житель города Улан-Удэ. 30 апреля этого года ранее судимый за кражу уланудэнец вместе с потерпевшим возвращался домой с вахты на пассажирском поезде. Мужчины следовали в соседних вагонах, но периодически встречались в вагоне-ресторане, где распивали спиртные напитки, расплачиваясь картой потерпевшего. Причем, вахтовик сам неоднократно передавал карту с пин-кодом своему попутчику, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

Когда поезд прибыл на станцию Тюмень, оба пассажира вышли, чтобы пересесть на другой поезд. Подозреваемый ушел в здание железнодорожного вокзала, где снял с чужой карты 21 тысячу рублей. Уже в Улан-Удэ злоумышленник решил избавиться от нее и просто выбросил. В настоящее время вина подсудимого полностью доказана. Все материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU