«Чувствую себя хорошо!»: тюменка с высоким давлением отказалась от неотложной помощи

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-30T15:02:06+03:00

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Накануне, 29 сентября, в торгово-развлекательном центре «Тюмень Сити Молл» более трехсот тюменцев проверили сердце и узнали свою предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. В День сердца терапевты местного Центра здоровья измеряли всем желающим уровень артериального давления, частоту пульса и не только.

Всего обследование прошли двести человек, у трети из них было зафиксировано незначительное повышение уровня артериального давления и глюкозы в крови. Те, у кого были выявлены факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, пригласили в центр здоровья на полное профилактическое обследование. У шести человек давление оказалось высоким – 140 на 95 миллиметров ртутного столба. Медики рекомендовали им незамедлительно обратиться в поликлинику.

– Одной женщине даже потребовалась неотложная лекарственная помощь – тонометр показал 190на 100 миллиметров ртутного столба. Однако пациентка утверждала, что чувствует себя хорошо, – сообщила пресс-секретарь ОКБ№1 Тамара Шаргина, добавив, что в этом и кроется основная опасность гипертонии – организм имеет свойство «привыкать» к высокому давлению, и человек может его не ощущать, а значит, и не опасаться за свое здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU