Школьники из Костромской области оценили «Императорский маршрут» в Тюмени и Тобольске

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-30T13:45:21+03:00

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Ребята из Костромской области посетили Тюменский регион. Как сообщили в региональном департаменте потребительского рынка и туризма, они путешествовали по «Императорскому маршруту», посетив самые основные места пребывания представителей царской династии Романовых в Тобольске и Тюмени.

В областной столице ребятня побывала на месте основания первого русского города в Сибири, посетила музей «Усадьба Колокольниковых» и прогулялась по единственной четырёхярусной набережной реки Тура и по Мосту влюблённых. В Тобольске путешествие включало в себя посещение Абалакского мужского монастыря, Гостиного двора и музея семьи Императора Николая II, который был создан в Губернаторском доме.

Как рассказала семиклассница Настя Сироткина, больше всего ей понравился музей, где рассказывали о семьи императора Николая II.

- Я узнала много исторических фактов из жизни семьи императора. Понравился музей кузнечного мастерства. Было очень интересно, сочетание старины и современности, - говорит девочка.

Десятиклассник Никита Фадеев поддержал девочку и отметил организационные моменты. Парень выразил радость, что именно «Императорский маршрут» стал первой поездкой в Сибирь. По его словам, это идеально построенный и сбалансированный план посещения детьми городов Сибири.

- Я, конечно, не профессионал в организационных моментах, но и недочетов каких-то сильных не заметил. Именно эта поездка дала мне понять, что и у Сибири есть настолько интересная история с семьей Романовых. Сама Сибирь открылась мне в новых красках. Столько музеев, экспонатов, архитектуры и прекрасных видов, - говорит он.

Как подчеркнули в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области, всего в рамках проекта регион посетят более 2,2 тысяч детей из 42 регионов и стран.

По информации Агентства туризма и продвижения Тюменской области, всего в рамках проекта регион посетят 2220 детей из 42 регионов и стран.

ИСТОЧНИК KP.RU