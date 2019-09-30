Тюменцы могут пожаловаться о нарушениях подачи тепла в прокуратуру
Завтра, 1 октября, тюменские прокуроры принимают жалобы на нарушения при капительном ремонте домов и сбоях при отоплении. В ведомстве будет работать горячая линия.
– Надзор за соблюдением прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в ходе капитального ремонта многоквартирных домов, обеспечения своевременного начала отопительного сезона и устойчивого теплоснабжения, является одним из приоритетных, – заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве сообщили, что завтра будет работать телефон горячей линии – 8 (3452) 27-04-44. Звонки принимаются с 10.00 до 13.00 часов. Вся поступившая информация будет проверена, необходимые меры реагирования примут при наличии оснований.
Ранее благодаря вмешательству прокуратуры была возобновлена подача тепла жильцам многоквартирного дома в поселке Винзили. Как оказалось, одна компания задолжала другой за газ, однако крайними остались получатели услуги.
ИСТОЧНИК KP.RU