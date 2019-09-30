Тюменцы могут пожаловаться о нарушениях подачи тепла в прокуратуру

СЕГОДНЯ 13:52 2019-09-30T13:52:29+03:00

Тюменцы могут пожаловать на плохое отопление прямо в прокуратуру. Фото: Ольга Крыльцова

Этот вопрос – один из приоритетных в ведомстве

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Завтра, 1 октября, тюменские прокуроры принимают жалобы на нарушения при капительном ремонте домов и сбоях при отоплении. В ведомстве будет работать горячая линия.

– Надзор за соблюдением прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в ходе капитального ремонта многоквартирных домов, обеспечения своевременного начала отопительного сезона и устойчивого теплоснабжения, является одним из приоритетных, – заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что завтра будет работать телефон горячей линии – 8 (3452) 27-04-44. Звонки принимаются с 10.00 до 13.00 часов. Вся поступившая информация будет проверена, необходимые меры реагирования примут при наличии оснований.

Ранее благодаря вмешательству прокуратуры была возобновлена подача тепла жильцам многоквартирного дома в поселке Винзили. Как оказалось, одна компания задолжала другой за газ, однако крайними остались получатели услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU