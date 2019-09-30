2019-09-30T14:16:16+03:00
Общество

Новую автодорогу сдадут в октябре в Тюмени

Движение будет организовано по четырем полоса
Вадим Бегун
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В Тюмени снесли гаражи и построили новую дорогу. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени снесли гаражи и построили новую дорогу. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Новая автомобильная дорога появилась по улице Николая Федорова в районе перекрестка с улицей Широтной. Первые машины по ней смогут проехать уже во второй половине октября.

– Вместо гаражей здесь проложена автомагистраль, соединяющая две главные автодороги – улицы Объездную и Широтную. Движение автотранспорта будет организовано по четырем полосам – по две в каждом направлении. Кроме того, предусмотрена дополнительная правоповоротная полоса на примыкании к улице Широтной. Такой транспортный прорыв позволит снизить нагрузку на Пермякова и Мельникайте, – рассказал председатель комитета строительства и ремонта дорожной инфраструктуры Евгений Захаров.

По его словам, продолжение улицы Федорова станет комфортной не только для автомобилистов, но и пешеходов. Так, в настоящее время на участке ведется работа по устройству тротуаров и велодорожек, наружного освещения и ливневой канализации. Объект находится в высокой стадии готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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