В Тюменской области открылась первая в регионе Школа юных нейроинженеров

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-30T12:16:25+03:00

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Первая в Тюменской области Школа юных нейроинженеров открылась сегодня, 30 сентября, в пространстве «Точка кипения – Тюмень». Ребята займутся изучением основ нейротехнологий, языка программирования и прикладной математикой для решения задач по разработке нейросетевых структур.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, после предварительного тестирования и очного собеседования в пилотный класс зачислены 20 школяров 9-11 классов. На торжественном открытии они получили ключи от класса «Нейрум», в котором установлено современное оборудование. Обучаться ребята будут по уникальной программе, разработанной сотрудниками тюменского «Объединения когнитивных ассоциативных систем» и экспертами отраслевого союза «Нейронет», специально для школы.

В первый день работы Школы состоялось несколько мероприятий, в числе которых – круглый стол «Развитие отрасли «Нейронет» в региональном контексте». На тему высказались заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич и руководитель направления по работе с партнерами отраслевого союза «Нейронет» Дмитрий Орлов.

Ребят заинтересовала игра «Нейромафия», которая проводилась в состояниях покоя и высокой мозговой активности. При помощи специальной программы и шлема в каждом из состояний записывались ритмы головного мозга. Задача участника – сконцентрироваться на состоянии покоя и удержать его в стрессовой ситуации, не реагируя на внешние раздражители.

Отметим, что школа юных нейроинженеров создана в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU