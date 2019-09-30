Тюменским пенсионерам в октябре наполовину сбавят стоимость билета на поезд

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-30T12:34:50+03:00

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В октябре тюменцы старше 60 лет смогут путешествовать на поездах с 50% скидкой. Правда, билет в купейный вагон поезда дальнего следования им надо приобрести с сегодняшнего дня, 30 сентября, по 2 октября.

– Совершить поездки по сниженной цене можно будет в поездах дальнего следования формирования АО «ФПК», курсирующих во внутригосударственном сообщении в период с 1 по 31 октября этого года. Оформлять проездные документы следует в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве добавили, скидка не распространяется на стоимость дополнительных услуг. Сама акция приурочена к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU