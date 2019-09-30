Новый детский сад с интерактивной песочницей открылся в Тюмени

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-30T12:58:50+03:00

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Сегодня, 30 сентября, глава Тюмени Руслан Кухарук посетил новый детский сад «Умка», ставший третьим корпусом дошкольного учреждения № 60. Здание площадью боле шести тысяч квадратных метров возвели всего за один год.

Как отмечают в пресс-службе администрации областного центра, строительство, которое началось в октябре прошлого года, завершилось на два месяца раньше планируемого срока. Детский сад рассчитан на 16 групп, 5 из которых для детей ясельного возраста. Сегодня «Умку» посещает более 680 человек.

– Для малышей созданы все условия для успешного развития. В группах установлены современное оборудование, качественная легкотрансформируемая мебель и различные спортивные и игровые комплексы. Просторные холлы учреждения оборудованы интеллектуальными модулями. Малыши могут заниматься шахматами, используя обучающий электронный дисплей, легоконструированием, посещать лабораторию «Наноэкспедиция», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в детсаду ребятам можно заниматься 3D-моделированием, проводить простейшие физические опыты, а также выполнять интересные задания в интерактивной песочнице.

ИСТОЧНИК KP.RU