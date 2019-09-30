2019-09-30T11:12:50+03:00
Общество

Тюменский педагог-физик вошёл в число финалистов всероссийского конкурса «Учитель года России-2019»

Сегодня Виталий Ерохин представит свой образовательный проект
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский педагог-физик вошёл в число финалистов всероссийского конкурса «Учитель года России-2019»Тюменский педагог-физик вошёл в число финалистов всероссийского конкурса «Учитель года России-2019»
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Учитель физики тюменской школы №88, победитель регионального конкурса «Педагог года – 2019» Виталий Ерохин вошёл в число 15-ти финалистов 30-го юбилейного всероссийского конкурса «Учитель года России-2019». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, имена лауреатов объявлены 28 сентября в Грозном (Чечня) по итогам первых испытаний конкурса. Все они прошли в следующий очный тур.

На днях Виталий давал мастер-класс, а сегодня, 30 сентября, в математической школе №1 им. Х.И. Ибрагимова он представит свой образовательный проект. По итогам тура определят пятерых призёров, которые продолжат состязание в последнем туре в Москве. Торжественная церемония закрытия конкурса пройдёт в Государственном Кремлёвском дворце в канун Дня учителя – 4 октября. Именно тогда и объявят имя победителя конкурса «Учитель года России».

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», Виталий Ерохин победил на городском и региональном этапах конкурса, поэтому получил путёвку на всероссийский конкурс профессионального мастерства. Вместе с тюменцем за «пеликанов» будут бороться педагоги из 85-ти регионов России.

Сам педагог признавался, что к конкурсу усиленно готовился. По его словам, его поддерживают родные, коллеги, да сами участники конкурса стараются друг друга подбадривать.

- Главное – не победа, а бесценный опыт общения и обмена опытом, - считает Виталий Ерохин.

За ходом очных туров «Учитель-профессионал», «Учитель-мастер» и «Учитель-лидер» в режиме онлайн на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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