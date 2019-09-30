Мужчина, выпавший из 15 этажа дома по улице Менделеева в Тюмени, погиб

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-30T11:53:57+03:00

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В Тюмени в субботу, 28 сентября под окнами жилого дома, расположенного по улице Менделеева, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. На нем были травмы, характерные для падения с высоты.

– По данному факту проводится доследственная проверка. В ходе нее будут установлены причины и условия, которые могли привести к трагедии. По предварительным данным, мужчина выпал с 15 этажа жилого дома, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU