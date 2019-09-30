Мужчина, выпавший из 15 этажа дома по улице Менделеева в Тюмени, погиб
В Тюмени в субботу, 28 сентября под окнами жилого дома, расположенного по улице Менделеева, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. На нем были травмы, характерные для падения с высоты.
– По данному факту проводится доследственная проверка. В ходе нее будут установлены причины и условия, которые могли привести к трагедии. По предварительным данным, мужчина выпал с 15 этажа жилого дома, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU