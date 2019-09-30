2019-09-30T11:53:57+03:00
Происшествия

Мужчина, выпавший из 15 этажа дома по улице Менделеева в Тюмени, погиб

Следователи опрашивают очевидцев
Вадим Бегун
Поделиться:
Следователи расследуют смерть тюменца, упавшего из 15 этажа.Следователи расследуют смерть тюменца, упавшего из 15 этажа.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени в субботу, 28 сентября под окнами жилого дома, расположенного по улице Менделеева, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. На нем были травмы, характерные для падения с высоты.

– По данному факту проводится доследственная проверка. В ходе нее будут установлены причины и условия, которые могли привести к трагедии. По предварительным данным, мужчина выпал с 15 этажа жилого дома, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 60 пожаров
Тюменский педагог-физик вошёл в число финалистов всероссийского конкурса «Учитель года России-2019»
Рука покрылась волдырями: тюменец обжегся кипящим антифризом
Смертельное ДТП произошло на тюменской трассе
На улице 30 лет Победы в Тюмени откроют временные проезды
Тюменцам приготовили более четырехсот новогодних мероприятий
Райффайзенбанк реализовал сервис, позволяющий заказывать и получать справки по продуктам онлайн
По факту вооруженного конфликта в тюменской Зареке возбуждено уголовное дело
Штрафы, налоги, кредиты: тюменский бизнесмен лишился машины из-за долгов
В Тюмени маршрут №80 получил дополнительную остановку
Набросился с кулаками: тюменец побил друга из-за его нового товарища
Соблюдайте спокойствие: тюменцев предупредят о чрезвычайной ситуации
На улице Осипенко в Тюмени отключат светофоры
Погода на 30 сентября в Тюмени: курс на потепление
В четырёх муниципальных районах Тюменской области дорожные работы завершены на 100%
В Тобольске реализуется инвестпроект по строительству завода полимерной плёнки
В Тобольске после реконструкции ввели в эксплуатацию Соколовский водозабор
Тюменских школьников учили выбирать бесопасные маршруты
На тротуары в Исетском потратят больше 12 миллионов бюджетных рублей