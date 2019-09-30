В ход пошла ножка от столика: тюменец жестко побил поссорившуюся с ним женщину

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-30T13:23:25+03:00

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В Ялуторовске местный житель сильно побил женщину, которая осмелилась с ним пререкаться. До этого компания мирно распивала алкоголь в доме общего знакомого.

– После чрезмерного употребления алкоголя между 36-летней женщиной и 40-летним мужчиной возник конфликт. Разрешить завязавшуюся ссору ялуторовчанин решил с помощью применения силы. Так, отломав деревянную ножку от журнального столика, он стал ею наносить удары своей обидчице. В результате инцидента потерпевшей потребовалась медицинская помощь, – рассказали подробности неравной схватки в региональном УМВД.

По факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести с применением предмета, используемого в качестве оружия, возбуждено уголовное дело. Ранее судимого нигде не работающего подозреваемого ждут в колонии: ему грозит пятилетнее заключение. А пока мужчина отпущен по подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU