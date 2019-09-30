В тюменском баре на улице Рижской произошла потасовка

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-30T11:58:55+03:00

Украл, выпил - в тюрьму: тюменец может попасть в колонию за грабеж в баре. Фото: Вадим Бегун

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В одном из тюменских баров подрались посетители. После потасовки местный житель похитил у пострадавшего личные вещи.

– Потерпевший отдыхал в одном из баров по улице Рижской. В этом же заведении проводил время еще один тюменец. На фоне употребления алкогольных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов. После этого он забрал золотое кольцо, сотовый телефон и банковскую карту и скрылся в неизвестном направлении, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Позже фигурант был задержан по месту жительства. Сотовый телефон он успел сбыть случайным прохожим, а вот золотое кольцо, увы, потерял в ночь преступления. Таким образом, законному владельцу была возвращена лишь банковская карта. В отношении 22-летнего не работающего подозреваемого за грабеж возбуждено уголовное дело. Парень может отправить в колонию на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU