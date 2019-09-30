В тюменском баре на улице Рижской произошла потасовка
В одном из тюменских баров подрались посетители. После потасовки местный житель похитил у пострадавшего личные вещи.
– Потерпевший отдыхал в одном из баров по улице Рижской. В этом же заведении проводил время еще один тюменец. На фоне употребления алкогольных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов. После этого он забрал золотое кольцо, сотовый телефон и банковскую карту и скрылся в неизвестном направлении, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
Позже фигурант был задержан по месту жительства. Сотовый телефон он успел сбыть случайным прохожим, а вот золотое кольцо, увы, потерял в ночь преступления. Таким образом, законному владельцу была возвращена лишь банковская карта. В отношении 22-летнего не работающего подозреваемого за грабеж возбуждено уголовное дело. Парень может отправить в колонию на срок до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU