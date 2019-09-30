2019-09-30T10:47:16+03:00
Происшествия

Рука покрылась волдырями: тюменец обжегся кипящим антифризом

Мужчина работал в своем гараже
Вадим Бегун
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Тюменец обжег руку кипящим антифризом. Фото - pixabay.com.Тюменец обжег руку кипящим антифризом. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени мужчину после ожога антифризом доставили в больницу. ЧП с 28-летним пострадавшим произошло в воскресенье, 29 сентября. Скорую помощь вызвал очевидец.

Окружающие не стали обрабатывать мазями покрасневшую и покрывшуюся пузырями руку, чтобы не навредить еще больше. Диспетчер скорой подсказал поместить поврежденную руку в емкость с прохладной водой, и это, действительно, значительно снизило болевые ощущения и замедлило процесс разрушения тканей в зоне ожога.

– Спустя 11 минут медики были на месте и оказали пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь: обезболили и наложили асептическую повязку. Пациент был доставлен с термическим ожогом второй степени левой кисти в областную клиническую больницу №1, – рассказала пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Всего же за минувшие выходные фельдшеры оказали помощь 1315 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной помощи нуждался 571 человек, остальные – в неотложной. В стационары доставлены 547 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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