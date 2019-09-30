Тюменцам приготовили более четырехсот новогодних мероприятий

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-30T09:41:19+03:00

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Тюменское концертно-театральное объединение разработало специальный сайт: театральная-ёлка.рф. На нем собраны все новогодние проекты для удобства зрителей.

Всего тюменцев ждут более четырехсот различных мероприятий для аудитории всех возрастов. Тюменская филармония, Тюменский Большой драматический театр, Тюменский театр кукол, Дворец культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко и Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова ждут гостей, желающих увидеть новогоднюю программу, с 14 декабря по 14 января.

Юные зрители в эти дни могут посмотреть новогодний спекталь "Ладушки, ладушки. Дед Мороз у бабушки", "Солнышко и снежные человечки", "Двенадцать месяцев", "Мишуткина елка", "Белоснежка" и многие другие. Уже сейчас на сайте театральная-ёлка.рф можно увидеть афиши мероприятий, приобрести подарочный сертификат, заказать услугу «Поздравление вашего ребенка с Новым годом от Деда Мороза и Снегурочки», а также сделать коллективную заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU