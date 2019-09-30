2019-09-30T11:35:16+03:00
Происшествия

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 60 пожаров

В жилом секторе зафиксировано 32 возгорания
Вадим Бегун
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В Тюменской области за минувшую неделю произошло 60 пожаров. Фото - Главное управление МЧС по Тюменской области.В Тюменской области за минувшую неделю произошло 60 пожаров. Фото - Главное управление МЧС по Тюменской области.
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За минувшую неделю в Тюменской области произошло 60 пожаров (на позапрошлой неделе – 59), из них 26 в жилом секторе. Из зоны опасных факторов пожара спасатели вывели 25 человек, два человека травмировались.

Кроме того, за неделю сотрудники МЧС 56 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Пожарно-спасательными подразделениями оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части.

– Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, – добавили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города.

В Главном управлении МЧС по Тюменской области призвали жителей содержать в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек, то есть своевременно очищать ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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