2019-09-30T09:11:11+03:00
Общество

Райффайзенбанк реализовал сервис, позволяющий заказывать и получать справки по продуктам онлайн

В мобильном приложении и интернет-банке Райффайзен-Онлайн клиентам стали доступны более 20* видов справок
Вадим Бегун
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Фото - Райффайзенбанк.Фото - Райффайзенбанк.
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Справку можно заказать по следующим банковским продуктам: счета, потребительские кредиты, ипотека, автокредиты, кредитные карты, вклады. Можно также заказать справку по нескольким продуктам, например, «о наличии счетов с указанием баланса».

– В год наши клиенты-физические лица заказывают более 120 тысяч справок в отделениях и около 24 тысяч - через контактный центр. Самые частые - справки для посольств и по ипотеке, например, о снятии обременения, по выплаченным процентам и другие. Мы решили не ограничиваться самыми популярными, а реализовали более 20 различных сценариев, чтобы клиенты не задумывались, когда нужно идти или звонить в банк, а когда нет, – рассказала Варвара Курникова, начальник отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка.

Фото - Райффайзенбанк.

Фото - Райффайзенбанк.

Как заказать и получить

Справку можно заказать на экране «Еще», перейдя в раздел «Справки и документы», а также непосредственно из карточки продукта (вкладка «Инфо» в мобильном приложении). Второй способ подходит для открытых продуктов, справки по закрытым можно заказать только в разделе «Справки и документы».

Отслеживать статус исполнения заказа можно в разделе «Справки и документы», а время ожидания зависит от типа выбранной справки. О готовности справки сообщит push-уведомление, при нажатии на которое клиент попадет на экран с информацией по заказу. Готовые справки можно скачать в электронном виде.

* Сервис выводится поэтапно, количество доступных для заказа справок может меняться во время пилотного периода.

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