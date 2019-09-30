СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-30T09:59:57+03:00

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С 1 ноября на улице 30 лет Победы в Тюмени откроют временные проезды. Все работы здесь идут в соответствии с графиком.

Как отмечают в пресс-службе администрации города Тюмени, работы ведутся практически в круглосуточном режиме. Улицу ждут кардинальные преображения: здесь появится новая развязка с путепроводом длиной 163 метра на втором уровне (с учетом всех съездов – чуть менее 4 километров). Строительство такой автодороги поможет увеличить пропускную способность и ликвидировать заторы.

– Все работы по реконструкции начаты в срок и идут в соответствии с графиком. Такой масштабный объект невозможно выполнить за один летний период, и для облегчения дорожной ситуации по улице 30 лет Победы 1 ноября планируется открытие временных проездов, – сообщили в ведомстве.

Кстати, уже завтра, 1 октября, движение возобновится по прямому ходу по улице Мельникайте по две полосы в каждом направлении. В настоящее время для этого ведется переустройство множества коммуникаций. Полностью завершить строительно-монтажные работы на объекте планируется до конца 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU