2019-09-30T08:46:05+03:00
Происшествия

По факту вооруженного конфликта в тюменской Зареке возбуждено уголовное дело

Местному жителю вменяют статью «Хулиганство»
Вадим Бегун
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В тюменской Зареке стреляли: возбуждено уголовное дело. Фото - скриншот.В тюменской Зареке стреляли: возбуждено уголовное дело. Фото - скриншот.
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В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту конфликта, в ходе которого один из участников схватился за пистолет. Все мужчины позже были задержаны.

– Поступило сообщение о том, что на одной из парковок по адресу проезд Солнечный произошел конфликт. На место выехали стражи правопорядка и установили всех участников инцидента. Как удалось позже выяснить, между мужчинами произошел конфликт на фоне личной неприязни. В ходе этого один из них из зарегистрированного травматического пистолета начал стрелять, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В настоящее время расследование продолжается.

Местные жители узнали о стрельбе в Зареке из видеоролика, выложенного в социальных сетях. За двое суток его посмотрели более 57 тысяч раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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