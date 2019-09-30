Штрафы, налоги, кредиты: тюменский бизнесмен лишился машины из-за долгов

СЕГОДНЯ 08:22 2019-09-30T08:22:12+03:00

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В Тюмени мужчина лишился своего автомобиля из-за долгов. В областном центре прошел рейд приставов с сотрудниками энергосбытовой компании «Восток» по взысканию с граждан долгов по коммунальным платежам.

– Нами составлен акт ареста автомобиля «Рено-Логан» в счет погашения задолженности общей суммой 307 тысяч рублей. За владельцем машины числится еще несколько исполнительных производств. Оказалось, что он является индивидуальным предпринимателем, но дела, видимо, идут не так, как хотелось бы. За ним числятся штрафы ГИБДД, налоги и банковские кредиты. Но мужчина добросовестно сам пригнал свой «Логан» на штрафстоянку, заявив, что за неделю сможет выкупить автомобиль, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов Тюменской области.

В ведомстве отметили, что всего приставы посетили 15 адресов должников, вручив требования об обязательной явке в отдел. Кстати, проверить наличие задолженности можно с помощью Банка данных исполнительных производств на официальном сайте регионального УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU