2019-09-30T08:22:12+03:00
Общество

Штрафы, налоги, кредиты: тюменский бизнесмен лишился машины из-за долгов

Мужчина сам пригнал свой автомобиль на штрафстоянку
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец лишился авто из-за долгов. Фото - УФССП Тюменской области.Тюменец лишился авто из-за долгов. Фото - УФССП Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени мужчина лишился своего автомобиля из-за долгов. В областном центре прошел рейд приставов с сотрудниками энергосбытовой компании «Восток» по взысканию с граждан долгов по коммунальным платежам.

– Нами составлен акт ареста автомобиля «Рено-Логан» в счет погашения задолженности общей суммой 307 тысяч рублей. За владельцем машины числится еще несколько исполнительных производств. Оказалось, что он является индивидуальным предпринимателем, но дела, видимо, идут не так, как хотелось бы. За ним числятся штрафы ГИБДД, налоги и банковские кредиты. Но мужчина добросовестно сам пригнал свой «Логан» на штрафстоянку, заявив, что за неделю сможет выкупить автомобиль, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов Тюменской области.

В ведомстве отметили, что всего приставы посетили 15 адресов должников, вручив требования об обязательной явке в отдел. Кстати, проверить наличие задолженности можно с помощью Банка данных исполнительных производств на официальном сайте регионального УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Райффайзенбанк реализовал сервис, позволяющий заказывать и получать справки по продуктам онлайн
По факту вооруженного конфликта в тюменской Зареке возбуждено уголовное дело
В Тюмени маршрут №80 получил дополнительную остановку
Набросился с кулаками: тюменец побил друга из-за его нового товарища
Соблюдайте спокойствие: тюменцев предупредят о чрезвычайной ситуации
На улице Осипенко в Тюмени отключат светофоры
Погода на 30 сентября в Тюмени: курс на потепление
В четырёх муниципальных районах Тюменской области дорожные работы завершены на 100%
В Тобольске реализуется инвестпроект по строительству завода полимерной плёнки
В Тобольске после реконструкции ввели в эксплуатацию Соколовский водозабор
Тюменских школьников учили выбирать бесопасные маршруты
На тротуары в Исетском потратят больше 12 миллионов бюджетных рублей