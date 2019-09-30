В Тюмени маршрут №80 получил дополнительную остановку
Изменения должны понравиться жителям Падерины
В Тюмени маршрут №80 получил дополнительную остановку. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени изменилась схема движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок № 80, который курсирует от микрорайона Лесной до улицы Лесной, которая находится в деревне Падерина. Теперь в схеме появился промежуточный остановочный пункт «улица Южная, которая также находится в деревне.
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
ИСТОЧНИК KP.RU