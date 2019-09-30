2019-09-30T07:45:07+03:00
Общество

В Тюмени маршрут №80 получил дополнительную остановку

Изменения должны понравиться жителям Падерины
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени маршрут №80 получил дополнительную остановку. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени маршрут №80 получил дополнительную остановку. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

В Тюмени изменилась схема движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок № 80, который курсирует от микрорайона Лесной до улицы Лесной, которая находится в деревне Падерина. Теперь в схеме появился промежуточный остановочный пункт «улица Южная, которая также находится в деревне.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Райффайзенбанк реализовал сервис, позволяющий заказывать и получать справки по продуктам онлайн
По факту вооруженного конфликта в тюменской Зареке возбуждено уголовное дело
Штрафы, налоги, кредиты: тюменский бизнесмен лишился машины из-за долгов
Набросился с кулаками: тюменец побил друга из-за его нового товарища
Соблюдайте спокойствие: тюменцев предупредят о чрезвычайной ситуации
На улице Осипенко в Тюмени отключат светофоры
Погода на 30 сентября в Тюмени: курс на потепление
В четырёх муниципальных районах Тюменской области дорожные работы завершены на 100%
В Тобольске реализуется инвестпроект по строительству завода полимерной плёнки
В Тобольске после реконструкции ввели в эксплуатацию Соколовский водозабор
Тюменских школьников учили выбирать бесопасные маршруты
На тротуары в Исетском потратят больше 12 миллионов бюджетных рублей