В Тюмени маршрут №80 получил дополнительную остановку

СЕГОДНЯ 07:45 2019-09-30T07:45:07+03:00

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В Тюмени изменилась схема движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок № 80, который курсирует от микрорайона Лесной до улицы Лесной, которая находится в деревне Падерина. Теперь в схеме появился промежуточный остановочный пункт «улица Южная, которая также находится в деревне.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU