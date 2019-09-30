Набросился с кулаками: тюменец побил друга из-за его нового товарища

СЕГОДНЯ 07:01 2019-09-30T07:01:08+03:00

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В уватскую полицию поступил звонок от вахтовика, работающего в одной из организаций района. Мужчина сообщил, что его коллега набросился на него с кулаками и отобрал мобильный телефон.

– 25-летний подозреваемый и 30-летний потерпевший работали в одной организации и проживали совместно. У подозреваемого возникла неприязнь к новому другу потерпевшего, между ними завязался конфликт. В результате ссоры с сожителем гражданин вынужден был переехать. Такое поведение товарища разозлило гражданина. Он подождал бывшего товарища возле магазина, набросился на него с кулаками, отобрал мобильный телефон и скрылся, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Ущерб, причиненный потерпевшему, составил порядка 8000 рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU